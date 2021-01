Moon Knight: Justin Benson e Aaron Moorhead tra i registi della serie

Il duo di registi di Synchronic, Justin Benson e Aaron Moorhead, si uniscono a Moon Knight, la serie Disney + con protagonista Oscar Isaac.

Il gruppo di lavoro dietro a Moon Knight, la serie Marvel che sarà trasmessa in esclusiva su Disney +, sta rapidamente prendendo forma, perché dopo gli annunci che il protagonista, Marc Spector, sarà intepretato da Oscar Isaac e che lo showrunner sarà Jeremy Slater (The Umbrella Academy), è arrivato anche quello dell’ingaggio del duo registico composto da Justin Benson e Aaron Moorhead. THR nello specifico ha riferito che i due dirigeranno “alcuni episodi”, mentre la maggior parte della serie sarà a cura del regista Mohamed Diab (Clash).

Benson e Moorhead hanno fatto il loro debutto sulle scene cinematografiche con Resolution, un film horror del 2012, a cui è seguita la partecipazione ad un altro horror, stavolta collettivo (cinque sono stati i registi a prendervi parte) del 2014 dal titolo V / H / S: Viral. Come avrete capito la collaborazione del duo è specializzata in prodotti orrorifici. Tra gli altri loro lavori infatti troviamo la scrittura e la direzione di Spring, approvato tra l’altro da Guillermo del Toro in persona, e di The Endless – Viaggi nel tempo del 2017, oltre alla produzione dello snervante She Dies Tomorrow dello scorso anno e, infine, la loro ultima fatica, Synchronic.

Annunciato nell’agosto del 2019, Moon Knight seguirà uno dei personaggi più eccentrici della Marvel, Marc Spector. Un mercenario, nonché un uomo profondamente instabile che ha attraversato diverse fasi critiche prima di divenire di fatto il tramite di una divinità egizia di nome Khonshu, donatrice dei poteri per la sua lotta contro il crimine.

Moon Knight si unirà ai tantissimi progetti MCU per il piccolo schermo in arrivo su Disney +. Aprirà le danze WandaVision il 15 gennaio, dopodiché avremo ad aspettarci The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel e She-Hulk.