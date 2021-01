Last Night in Soho: il nuovo film con Anya Taylor-Joy sarà un thriller

Anya Taylor-Joy si illumina di rosso in una nuova immagine per l’ultimo thriller di Edgar Wright, Last Night In Soho.

Total Film ha rilasciato una nuova immagine dal prossimo thriller psicologico di Edgar Wright, Last Night in Soho insieme ad alcuni nuovi dettagli sulla trama. Secondo Total Film, nel 2019, Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, arriva a Londra per seguire la sua passione per il fashion design. Le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor-Joy) scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente. Wright ha rivelato a Total Film che il film è il risultato di 25 anni di vita vissuta a Soho.

Ho passato così tanto tempo a guardare l’architettura, pensando: Cosa avranno visto questi muri? mentre camminavo per le strade a tarda notte. Soho è diventata molto più signorile, ma ha ancora quell’oscurità appena sotto la superficie. È uno di quei posti in cui devi solo stare fermo per 60 secondi perché accada qualcosa di strano, magico o oscuro. Ha dichiarato Wright.

Last Night in Soho è uno dei film più attesi dell’anno e non vediamo l’ora di vedere Wright passare a un genere diverso. Mentre i suoi precedenti film hanno sempre abbracciato elementi comici, Last Night in Soho sembra molto più oscuro e, sebbene non ci si aspetti una totale assenza di umorismo, penso sia lecito ritenere che il film sarà incredibilmente diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto dal regista prima.

L’uscita del film è attualmente prevista per il 23 aprile. È uno slot piuttosto comodo, ma allo stesso tempo dipende da quante persone verranno vaccinate nei mesi a venire e se le persone si sentiranno sicure a tornare al cinema.