Earwig e la strega in arrivo su HBO Max il mese prossimo

Earwig e la strega è l’ultimo film prodotto dallo Studio Ghibli con la regia di Goro Miyazaki. Il film arriverà su HBO Max il mese prossimo.

La strategia di HBO Max per il 2021, che prevede il debutto dei film contemporaneamente nelle sale e sulla piattaforma diretta al consumatore della Warner Media, ha rivelato un’ulteriore sorpresa. Grazie all’accordo di HBO Max con il potente team di animazione giapponese Studio Ghibli, Earwig e la strega, debutterà quasi simultaneamente nei cinema e su HBO Max. Arriverà in sale selezionate il 3 febbraio e inizierà lo streaming il 5 febbraio, secondo un tweet del partner statunitense di Studio Ghibli GKids.

Get ready for #EARWIG AND THE WITCH from Goro Miyazaki & Studio #Ghibli.

Opens in select theaters on FEB 3

Streaming on @HBOMax on FEB 5

See #EarwigMovie in Japanese (subtitled) or the English dub ft. Richard E. Grant, Kacey Musgraves & Dan Stevens!

✨https://t.co/mv7Ksk1d1q pic.twitter.com/KjRPtCUMdu

— GKIDS Films (@GKIDSfilms) January 7, 2021