Samung presenta il telecomando solare: autonomia di due anni con una ricarica

Nonostante, come per tantissime altre situazioni, la formula sia un po’ diversa e decisamente più contenuta, anche quest’anno il CES di Las Vegas – la più importante fiera dell’elettronica di consumo – aprirà i battenti. E tra le anteprime più interessanti (la fiera comincerà l’11 gennaio, solo in streaming) c’è un telecomando per la TV ad energia solare e che con una sola ricarica può durare fino a due anni.

Stiamo parlando dell’Eco Remote Control di Samsung, un telecomando pensato per i più recenti televisori del colosso sudcoreano e capaci di avere una autonomia di due anni con una sola ricarica solare (attenzione: si ricarica anche grazie alle fonti luminose presenti in casa). Il ciclo vitale della batteria è, invece, di sette anni. Praticamente quanto la durata media di una TV.

Una soluzione che va nella direzione dell’ecosostenibilità e che eviterà agli utenti di dover far continuamente scorta di batterie AAA per poter utilizzare senza problemi i telecomandi di casa. E anche il risparmio in termini di rifiuti sarebbe notevole.

Oltre alle celle fotovoltaiche per la ricarica solare (proprio come le calcolatrici), in caso di emergenza il telecomando può essere collegato ad una porta USB-C e ricaricato così in maniera molto più veloce. E gli sforzi in termini ecologici di Samsung continueranno per tutto il 2021, focalizzando sugli imballaggi.

Eliminando l’inchiostro a base di olio ed espandendo l’imballaggio ecologico a tutti i modelli di TV Lifestyle e QLED – si legge in una nota -, Samsung offre una soluzione sostenibile che può riciclare fino a 200.000 tonnellate di scatole all’anno e trasformandole in pezzi di arredamento.

Arredamento? Proprio così: dopo che la TV è stata disimballata, è possibile scansionare un codice QR sulla confezione per leggere le istruzioni su come trasformare la scatola in qualcosa che potrebbe arredare casa. In tal senso, Samsung ha collaborato con Dezeen per promuovere un concorso che incoraggiasse le persone a trovare modi intelligenti per riutilizzare le scatole di cartone.