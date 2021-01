LEGO Death Star Trench Flight, la MOC Star Wars motorizzata con protagonista l’X-Wing

L’artista LEGO _derjoe_ ha realizzato la MOC LEGO motorizzata Death Star Trench Flight in cui vediamo l’iconico inseguimento con protagonista l’X-Wing di Luke Skywalker.

Ne abbiamo viste decine di MOC LEGO raffiguranti il famoso inseguimento fra il Tie Fighter Advanced X1 di Darth Vader e l’X-Wing di Luke Skywalker nel canalone esterno della Death Star, la Morte Nera in A New Hope ma la versione di _derjoe_, motorizzata probabilmente è quella che ci ha colpito di più fino ad ora.

Forte anche della sua semplicità costruttiva e sicuramente grazie anche alle riprese effettuate da @cologne_brick il risultato finale lascia senza parole.

Il fondale ed la pavimentazione sottostante al velivolo sono motorizzati in sincrono e si ed il movimento è realizzato con lo stesso meccanismo che troviamo nella tv vintage del set LEGO Nintendo NES 71374 mentre l’X-Wing vira a destra e sinistra grazie al meccanismo a cui è collegato sul retro e che sfrutta il volano dato dalla ruota LEGO Technic a cui il tutto è collegato.

Tramite poi viti senza fine (supponiamo) ed ingranaggi sapientemente usati, il rollio dell’X-Wing è fluido come nel film.

Tra le altre opere che rappresentano in LEGO questa scena cinematografica ricordiamo sicuramente la MOC di Jason Allemann basata su un’altra sua opera, Pursuit of Flight, in cui vediamo entrambi i velivoli durante l’inseguimento. Di questa sono disponibili le istruzioni sul sito di Jason.