Luke Skywalker sfida Harry Potter in un’epica battaglia rap

Due dei più grandi eroi immaginari di tutti i tempi, Harry Potter e Luke Skywalker, si affrontano in una fantastica battaglia rap LEGO di proporzioni epiche.

Un nuovo video su YouTube vede Harry Potter affrontare Luke Skywalker di Star Wars in un’epica battaglia rap LEGO. Entrambi i personaggi sono alcuni dei più grandi eroi immaginari di tutti i tempi, con franchise che da decenni attraggono milioni di fan appassionati. È meglio lasciare all’opinione personale chi sia l’eroe migliore, ma sembra che il dibattito continuerà sempre ad esistere.

Se esaminato da vicino il video mostra quanto siano simili Potter e Skywalker. Entrambi sono cresciuti come orfani, con una zia e uno zio come tutori. Entrambi erano tenuti sotto l’occhio vigile di un saggio e potente mentore, che alla fine viene ucciso dalle forze del male. E, naturalmente, entrambi gli eroi condividono un’abilità soprannaturale. Sebbene vi sia una sostanziale differenza di età tra i due, le rispettive sfide affrontate sono altrettanto vitali. Con qualità come queste, è facile capire perché Potter e Skywalker sono così amati dai fan, nonostante entrambi non siano più al centro dei loro franchise.

Nel caso del canale YouTube ERB, un ipotetico incontro tra Potter e Skywalker non è avvenuto solo attraverso i loro personaggi LEGO, ma anche per farli scontrare in una battaglia rap. Il video lascia agli spettatori la possibilità di decidere chi ha vinto ed è una scelta difficile da fare. Per gli spettatori che sono più interessati al processo di realizzazione del video c’è anche un video dietro le quinte.

In effetti, è molto difficile decidere chi è il rapper migliore. Con il microfono, Skywalker riesce a realizzare alcune battute piuttosto forti e ammettiamolo, ha davvero ragione quando dice che la storia delle origini di Potter è per lo più presa dalla sua.