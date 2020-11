LEGO Harry Potter: primi teaser dei libri dedicati alla saga magica

Condivise sugli account social di LEGO pochi minuti fa le prime immagini dei prossimo set LEGO Harry Potter raffiguranti quattro libri con le scene più iconiche della saga.

LEGO ha da poco condiviso sui propri canali social le immagini ed un video che ci mostrano i prossimi quattro set della linea Harry Potter con i quali potrete costruire sottoforma di libri, quattro iconiche scene della saga cinematografica in cui gli studenti partecipano ad un corso specifico.

I quattro libri sono in realtà dei piccoli diorama che, una volta aperti, ci mostrano una scena dei film infatti.

Il testo dei post recita:

New LEGO Harry Potter Hogwarts Moments coming soon! Which is your favorite class?

A: Transfiguration

B: Potions

C. Herbology

D: Charms

I set sono già disponibili in realtà sullo store italiano ma hanno l’indicazione “Disponibili a breve”. Infatti questi saranno disponibili da gennaio 2021 al rpezzo di 29,99 Eur.