Wonder Woman 1984: Max Lord è ispirato a Donald Trump?

Pedro Pascal ha parlato del suo Max Lord, ed ha fatto intendere se il personaggio di Wonder Woman 1984 sia o no ispirato a Donald Trump.

Durante una sessione d’interviste virtuali sul canale YouTube SiriusXM Pedro Pascal ha risposto ad una domanda piuttosto curiosa: il suo Max Lord è ispirato a Donald Trump? Ma la risposta di Pascal è stata ulteriormente interessante.

Secondo quanto riferito dall’attore l’ispirazione principale verrebbe da un personaggio cinematografico. Ecco le sue parole:

A dire la verità quando ho parlato con Patty Jenkins le ho detto ‘stiamo facendo un Gordon Gekko? Perché lui è come Gordon Gekko’, e lei mi ha detto che non si tratta di un’unica ispirazione. Ma la cosa più importante per ognuno dei personaggi principali sarà il mostrare da dove sono nate le loro intenzioni, e questo riguarda anche Diana e Cheetah. Tutto sembra essere più vulnerabile di ciò che si può immaginare.