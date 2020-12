Muppet Christmas Carol: la canzone originale perduta è di nuovo nel film

La canzone When Love Is Gone di Muppet Christmas Carol, che era stata tagliata all’uscita del film nelle sale, è stata aggiunta di nuovo al film per le versioni future.

Una delle canzoni originali di Muppet Christmas Carol è stata aggiunta di nuovo al film. Pubblicato nel 1992, Muppet Christmas Carol è diventato una delle interpretazioni più popolari del classico racconto di Charles Dickens. Interpretato da Sir Michael Caine nei panni di Ebenezer Scrooge, il film presenta una colonna sonora che rimane un punto fermo durante le festività natalizie. Tuttavia, mentre gli spettatori della versione VHS hanno potuto vedere la scena con When Love Is Gone, la ballata è stata rimossa dalla versione cinematografica, così come dalla maggior parte delle versioni in DVD e Blu-ray, a causa del produttore Jeffrey Katzenberg che riteneva che la canzone fosse troppo matura per un pubblico giovane. Ora sembra che la canzone perduta sia stata ritrovata.

Il regista di The Muppet Christmas Carol, Brian Henson, ha rivelato che la canzone è stata aggiunta di nuovo alla versione rimasterizzata del film. Spiegando che il video della canzone era stato originariamente perso durante il processo di taglio per l’uscita al cinema. Al momento, Benson non è in grado di garantire se la versione integrale verrà rilasciata su Disney+ in tempo per Natale.

Cantata nel passato di Scrooge dalla fidanzata Belle (Meredith Braun), When Love Is Gone è il punto di svolta fondamentale per Ebenezer Scrooge. Mentre la scena si presenta senza la canzone nel taglio teatrale e nelle versioni DVD senza problemi, gli spettatori che hanno potuto vedere la scena con la canzone di Paul Williams nella versione VHS, hanno notato una notevole differenza nella narrazione. Due decenni dopo, tutte le versioni future di Muppet Christmas Carol saranno vissute nel modo in cui Henson aveva originariamente previsto.