Johnny Depp sarà pagato 16 milioni di dollari per Animali fantastici 3

Secondo quanto riferito, lo stipendio di Johnny Depp per Animali fantastici 3 sarà molto più alto di quanto inizialmente ipotizzato, con l’attore che guadagnerà fino a $ 16 milioni.

Un tempo annoverato tra le più grandi star di Hollywood, Depp ha visto la sua celebrità diminuire nel corso degli anni, in particolare in seguito alle accuse di abusi da parte della sua ex moglie Amber Heard. Depp è entrato a far parte del franchise prequel di Harry Potter nel 2016, facendo un cameo nel primo film nei panni del mago oscuro Gellert Grindelwald.

Depp sarebbe stato pronto a svolgere un ruolo importante nel franchise in futuro, poiché Animali fantastici si stava preparando per la tumultuosa guerra dei maghi contro Grindelwald e i suoi seguaci. Tuttavia, in seguito alla perdita nella causa per diffamazione contro The Sun, la Warner Bros. ha chiesto a Depp di dimettersi da Animali fantastici. Da allora la parte di Grindelwald è stata assegnata a Mads Mikkelsen. Era stato confermato che avrebbe comunque ricevuto il suo intero compenso per la parte, e ora è chiaro che la somma sarà più alta di quanto si pensava all’inizio.

Il tipo di contratto che l’attore aveva stipulato con la Warner Bros. prevedeva che gli venisse pagato lo stipendio per intero in ogni caso. È stato ribadito inoltre che l’attore aveva filmato solo una scena prima del suo licenziamento. In precedenza si credeva che Depp avrebbe guadagnato circa $ 10 milioni per Animali fantastici 3. Si tratta comunque di un importo molto inferiore a quello che Depp guadagnava in precedenza. Con Alice nel paese delle meraviglie della Disney, aveva guadagnato un totale di $ 55 milioni. Tutto questo per dimostrare che la redditività di Depp è diminuita drasticamente negli ultimi anni e che la Warner Bros. avrebbe dovuto sborsare una discreta quantità di denaro per lui.