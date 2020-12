Aquaman 2: la petizione contro Amber Heard supera 1,5 milioni di firme

Una petizione per Aquaman 2 che chiede il licenziamento di Amber Heard dal film in uscita continua a guadagnare terreno, superando 1,5 milioni di firme.

La petizione per chiedere il licenziamento di Amber Heard da Aquaman 2 ha superato 1,5 milioni di firme. Heard ha fatto il suo debutto nel DC Universe nei panni di Mera, la principessa di Xebel, nella Justice League del 2017. Ha continuato ad avere un ruolo più importante al fianco di Jason Momoa in Aquaman l’anno successivo. Heard interpreterà di nuovo Mera in Aquaman 2, che uscirà a dicembre 2022.

All’inizio di novembre è stata avviata una petizione per richiede il licenziamento di Heard dal film sulla scia del licenziamento dell’ex marito Johnny Depp da Animali fantastici 3. Per diversi anni, Heard e Depp sono stati coinvolti nello scandalo per accuse di abusi e diffamazione. La causa tra i due attori è ancora in corso.

Ad inizio Novembre Johnny Depp ha, inoltre, perso la causa contro il The Sun che lo aveva dichiarato “picchiatore di mogli”. L’attore ha fatto causa al giornale per diffamazione, purtroppo perdendola. Solo pochi giorni dopo, Depp ha rivelato che gli era stato chiesto dalla Warner Bros. di dimettersi dal suo ruolo di Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3.

Ora, la petizione di Change.org che sostiene che Heard riceva lo stesso trattamento in Aquaman 2 ha superato 1,5 milioni di firme. Come molti hanno sottolineato, la Warner Bros. è responsabile sia del franchise di Animali fantastici che di Aquaman. Tuttavia, nonostante quanto sostiene la petizione, le situazioni dei due attori sono abbastanza diverse. Per prima cosa, Heard ha il caso legale a favore, mentre Depp no.

La Warner Bros. ha avuto anche un ulteriore ostacolo con Depp, poiché le riprese di Animali fantastici 3 erano già iniziate al momento del suo licenziamento. Ciò significava che l’azienda doveva prendere una decisione il prima possibile. Invece, Aquaman 2 non ha ancora iniziato le riprese, quindi la Warner Bros.ha più tempo per valutare la situazione. Resta da vedere se la petizione contro Heard avrà qualche impatto in futuro.