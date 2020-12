History of swear words – Nicolas Cage presenta la serie Netflix sulle parolacce

La serie di Netflix intitolata History of swear words racconterà la storia delle parolacce ed avrà Nicola Cage come presentatore.

Nicolas Cage sarà il presentatore della serie Netflix intitolata History of swear words, che approfondirà e racconterà la storia delle parolacce. Parole inglesi come “fuck,” “shit,” “bitch,” “dick,” “pussy” e“damn” verranno analizzate e raccontate.

Si tratta di una serie divisa in sei episodi da venti minuti l’uno. Cage intervisterà degli storici ed esperti di cultura pop per andare alle origini di certe parole utilizzate nel gergo inglese.

Tra le guest star della serie ci saranno personaggi come Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn, e Isiah Whitlock Jr.

La serie è prodotta da Funny or Die e da B17 Entertainment, mentre Bellamie Blackstone farà da showrunner e da produttore esecutivo. Gli altri produttori esecutivi saranno Mike Farah, Joe Farrelle e Beth Belew per laFunny Or Die, mentre Brien Meagher e Rhett Bachner saranno coinvolti per B17 Entertainment.

La curiosa serie History of swear word farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix il 5 gennaio 2021.