Google Foto: in arrivo il filtro HDR, per ora solo su Pixel

Sono diverse le novità nella storia recente di Google Foto, dal nuovo abbonamento per le stampe passando per la nuova politica di archiviazione illimitata. Ora l’app sta per introdurre un nuovo filtro che aggiunge un effetto simile all’HDR per migliorare la luminosità e il contrasto delle immagini.

Il nuovo pulsante HDR apparirà nella scheda delle regolazioni tra i pulsanti contrasto e punto bianco. Una volta attivato, l’intensità dell’effetto può essere controllata con incrementi compresi tra 0 e 100.

Sembra trattarsi più che altro di un filtro applicato sopra le immagini piuttosto che di una funzione che regola i livelli HDR effettivi: l’effetto funziona altrettanto bene anche sugli screenshot. Sebbene non sia chiaro esattamente quanto sia utile la feature, è evidente il beneficio che ha la luminosità delle immagini, preservando al tempo stesso le aree più scure degli scatti.

Almeno per il momento, il nuovo effetto HDR sembra essere un’esclusiva degli smartphone Pixel, probabilmente è parte dell’arrivo del pacchetto di nuove funzionalità di dicembre, che ha portato diverse novità ai possessori di Pixel, inclusi nuovi suggerimenti per il fotoritocco.

Se vuoi provare il nuovo filtro HDR assicurati che la tua app Google Foto sia aggiornata sul tuo Pixel e questo dovrebbe apparire automaticamente nell’editor. È possibile scaricare l’ultima versione dell’app da APK Mirror o dal Play Store.

Ricordiamo che, circa un mese fa, Google ha annunciato che, a partire da giugno 2021, lo spazio illimitato sulla piattaforma non sarà più disponibile.