Dune: il budget del film è inferiore di quello di Blade Runner 2049

La realizzazione di Dune è costata meno del precedente film di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, nonostante un grande cast di star e il fatto che il progetto sia stato considerato più ambizioso.

Dune è costato meno del precedente film di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, nonostante un cast stellare considerevole. L’ultimo film di Villeneuve è un adattamento del classico romanzo di fantascienza di Frank Herbert, pubblicato nel 1965. Il libro è stato adattato due volte in precedenza, da David Lynch nel 1984 e come miniserie mal accolta nel 2000. L’ultimo adattamento sembra essere il più ambizioso di sempre, con il primo trailer che promette un epico film d’azione fantascientifico ricco di effetti speciali e con un cast stellare.

Dune non sarà la prima volta di Villeneuve in un film di fantascienza, avendo già girato Blade Runner 2049 nel 2017, il sequel del classico cult di Ridley Scott del 1982. Sfortunatamente, proprio come il suo predecessore, il sequel non ha realizzato grandi numeri al botteghino nonostante le recensioni positive della critica. Le speranze di Dune di invertire questa tendenza sono forse più alte, anche se uscirà su HBO Max.

Un nuovo rapporto del New York Times rivela che il budget di Dune è stato inferiore rispetto a quello di Blade Runner 2049. Il budget ammonta a $ 165 milioni per Dune, $ 20 milioni in meno rispetto al costo di Blade Runner 2049. Nonostante questo, Dune presenta un cast stellare, tra cui Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac e Jason Momoa.

Ci sono due possibili ragioni per il budget inferiore di Dune. Il primo è il fallimento di Blade Runner 2049 al botteghino. La Warner Bros. avrà imposto a Villeneuve un budget minore per il suo nuovo progetto. L’altro motivo potrebbe essere che il regista ha ridotto il costo di questo film, poiché copre solo il materiale della prima metà del libro. Qualunque sia la ragione, la Warner Bros. deve essere sollevata dal fatto che abbia tagliato il budget il più possibile. Con la pandemia che ha ritardato il film e ora la rivoluzionaria decisione di rilascio su HBO Max lo stesso giorno.