Cyberpunk 2077, un messaggio nascosto nel trailer di lancio promette DLC gratis nel 2021

Il trailer di lancio di Cyberpunk 2077 contiene un messaggio da parte degli sviluppatori che parla dell’arrivo di DLC gratis nel 2021.

Il trailer di lancio di Cyberpunk 2077 contiene un messaggio nascosto da parte degli sviluppatori che conferma l’arrivo di DLC gratuiti nel 2021. Il messaggio in questione, catturato in un frame del filmato in lingua inglese, è visibile nel momento in cui compare il logo del gioco e suggerisce l’arrivo di espansioni gratuite nell’arco del prossimo anno.

Ecco di seguito messaggio che il team di sviluppo ha dedicato ai fan che si apprestano ad acquistare il gioco:

L’attesa per Cyberpunk 2077 è quasi terminata. È stato un lungo viaggio e vogliamo per prima cosa vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto. Sappiamo che c’è grande attesa per il gioco e presto potrete decidere se il prodotto sarà all’altezza delle aspettative che si sono create nel tempo. Il giorno del lancio è sempre caratterizzato da un misto di felicità e nervosismo, soprattutto perché questo è il primo gioco che sviluppiamo a non avere ‘The Witcher’ nel titolo e vi mentiremmo se dicessimo che siamo ansiosi di conoscere il vostro parere sul gioco. Con questo trailer di lancio vogliamo che avvenga una sorta di passaggio del testimone da noi a voi. Abbiamo provato a creare il mondo più immersivo di sempre e crediamo che le storie che potrete scoprire e le relazioni che potrete costruire durante la permanenza a Night City vi rimarranno addosso per un bel po’ di tempo.

Abbiamo già accennato in passato che ci sono delle espansioni in arrivo e, sebbene non siamo ancora pronti per entrare nello specifico, vi diremo che abbiamo imparato molto da Hearts of Stone e Blood and Wine, i DLC di The Witcher 3. Le espansioni che abbiamo in programma vi consentiranno di addentrarvi ancora di più nel mondo di Cyberpunk 2077r e offriranno dei contenuti focalizzati sulla componente narrativa con tanto di scelte da compiere e conseguenze che difficilmente dimenticherete.

Prima che arrivi quel momento, vogliamo ricordarvi del nostro programma di DLC gratuiti in arrivo nei primi mesi del 2021 e che, proprio come in The Witcher 3, proporrà diversi pacchetti di contenuti che vi aiuteranno nel futuro oscuro di Night City. Speriamo che vogliate provarli!