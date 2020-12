Ant-Man 3: Michelle Pfeiffer conferma la sua presenza nel film

Michelle Pfeiffer ha confermato in un podcast che ci sarà in Ant-Man 3, e che tornerà ad interpretare Janet Van Dyne.

Dopo che un po’ di notizie sulla produzione di Ant-Man 3 si sono diffuse nei mesi precedenti, ora una delle protagoniste dei film della saga ha confermato che ci sarà anche nella nuova produzione: stiamo parlando di Michelle Pfeiffer.

Parlando nel podcast InStyle’s con Laura Brown l’attrice ha dichiarato che ci sarà in Ant-Man 3, e che quindi sarà al fianco di Micheal Douglas e Phil Rudd. Il personaggio di Janet Van Dyne, interpretato dalla Pfeiffer, era già apparso nel primo Ant-Man, ma è diventato protagonista in Ant-Man and the Wasp.

Ultimamente uno dei membri del cast, Bobby Cannavale, ha confermato la sua presenza nel nuovo film di Ant-Man, ed ha dichiarato che la produzione inizierà nel 2021.L’attore ha detto a Fandom:

Penso che le riprese inizieranno il prossimo anno, e se tutto va bene ci sarò anche io.

Qualche tempo fa Michael Douglas aveva parlato di un possibile inizio della produzione per gennaio 2021, ma la pandemia di Coronavirus ha spostato in avanti anche la data di inizio della produzione, tanto da far ipotizzare giugno come periodo stabilito per l’inizio delle riprese.