The Mandalorian: Temuera Morrison spera di esserci nella terza stagione

Temuera Morrison, che in The Mandalorian interpreta Boba Fett, spera che il suo personaggio sia presente anche nella terza stagione.

L’arrivo di Boba Fett in The Mandalorian, nonostante nel corso del tempo fosse già trapelata la notizia dell’ingaggio di Temuera Morrison (che interpretò Jango Fett nella trilogia prequel di Star Wars), è stata una sorpresa gradita per tutti i fan dello show e della saga, ma al momento non è chiaro per quanto tempo ancora il personaggio sarà protagonista, tanto che neanche lo stesso Morrison sa se sarà nella terza stagione.

La speranza però è l’ultima a morire, e l’attore spera di continuare a esser presente nel grandissimo successo che si è rivelato The Mandalorian, anche se ci sono voci che vorrebbero addirittura uno spin-off interamente dedicato proprio a Boba Fett.

Vediamo cos’ha detto l’attore in una recente intervista a riguardo:

Dobbiamo solo aspettare e vedere. Credo che molto dipenda da come vanno le cose in questa stagione, ma davvero non lo so. Ho voluto dare tutto quello che avevo in quell’episodio e dare un assaggio di quello che posso offrire. Penso ci sia posto per lui, e spero di essere incluso.

L’ultimo episodio di The Mandalorian ha infatti visto tra i protagonisti proprio Boba Fett, ed è stato particolarmente pieno di azione e colpi di scena, come potete leggere nella nostra recensione.

Che ne pensate delle parole di Temuera Morrison? Lo vorreste Boba Fett anche nella terza stagione dello show di Jon Favreau?