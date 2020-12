Elon Musk: “voglio vendere tutto per avere i soldi per colonizzare Marte”

Elon Musk torna a parlare delle sue ambizioni marziane. «Venderò tutto per costruire una città su Marte», ha detto durante un’intervista con La Repubblica.

Elon Musk non ne ha mai fatto mistero: il suo obiettivo è quello di colonizzare Marte. Durante un’intervista con La Repubblica ha parlato della sue recente decisione di vendere diversi suoi asset patrimoniali, a partire dalla villa di Los Angeles, e quindi della corsa verso il Pianeta Rosso di SpaceX.

Penso che sia importante che l’umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile.