Tom Felton e la sua reazione nel rivedere il primo film di Harry Potter

L’attore di Draco Malfoy, Tom Felton, condivide la sua reazione emotiva rivedendo Harry Potter e La Pietra Filosofale, dopo molti anni.

Tom Felton condivide la sua reazione emotiva nel riguardare Harry Potter e La Pietra Filosofale per la prima volta dopo diversi anni. Nel 2001, Harry Potter era ancora un franchise in erba e Felton era un attore bambino. La Warner Bros. e il regista Chris Columbus hanno portato per la prima volta la serie di libri di successo della Rowling sul grande schermo. Sebbene Columbus sia tornato solo per un altro film di Harry Potter, la Warner Bros.ha continuato ad adattare tutti e sette i romanzi, creando così uno dei più grandi franchise cinematografici di tutti i tempi.

Felton ha interpretato Draco Malfoy in tutti gli otto film di Harry Potter. Come antagonista snob, Felton si è guadagnato molti elogi dai fan, e fino ad oggi rimane il ruolo per cui è meglio conosciuto. Con grande gioia del pubblico di tutto il mondo, Felton ha mantenuto vivo lo spirito di Harry Potter in diversi modi. Dal prendere in giro i suoi ex co-protagonisti, al lavorare a una reunion di Harry Potter.

Felton ha ulteriormente entusiasmato i fan, pubblicando la sua reazione dopo aver rivisto il primo film, su Instagram Live. Prima di iniziare, Felton ha dichiarato di non aver rivisto il film da circa vent’anni, il che ha solo reso più preziose le sue reazioni.

Il pubblico di tutto il mondo ha potuto vedere Felton crescere insieme ai film di Harry Potter, ed è incredibilmente dolce vederlo tornare dove tutto è iniziato con sincera impazienza. Il prossimo anno segnerà il ventesimo anniversario del primo film. Attualmente, il mondo di Harry Potter rivive nella serie prequel di Animali fantastici, ma nulla può essere paragonato alla storia originale del ragazzo che è sopravvissuto.