Song Exploder 2: il trailer anticipa la storia di Hurt dei Nine Inch Nails

Se amate la musica, guardate questa serie Netflix al più presto. Il trailer ufficiale della seconda stagione di Song Exploder mostra che ci sarà la storia di Hurt dei Nine Inch Nails. I nuovi episodi arrivano su Netflix il 15 dicembre.

Il podcast Song Exploder ha dato il nome alla serie Netflix, dove possiamo vedere i nostri artisti preferiti parlare di come sono nate le nostre canzoni preferite a livello emotivo e pratico. Ora, abbiamo un nuovo gruppo di episodi, giustamente soprannominato Volume 2, con un nuovo gruppo di artisti meravigliosi.

La serie è guidata dal regista premio Oscar Morgan Neville e dal presentatore Hrishikesh Hirway. Mentre Hirway intervista ogni artista su come è nata la loro canzone rivoluzionaria, la serie è intervallata magnificamente da filmati personali. In questo modo si ottiene una comprensione più profonda di ciò che alimenta questi brani. Questo volume promette tuffi profondi nel mondo dei Nine Inch Nails (in particolare il frontman Trent Reznor), Dua Lipa, The Killers e Natalia Lafourcade. E a giudicare da questo trailer, la storia dietro Hurt, la melodia fondamentale dei NIN che è stata notevolmente riprodotta da Johnny Cash, vi farà piangere per la sua trasparente e scomoda onestà.

La musica raccontata in questa serie è strabiliante. Dai confessional bangers disco-pop di Dua Lipa, agli inni rock sinceri dei The Killers, ai groove orchestrali di Natalia Lafourcade. Come dice la stessa Dua Lipa, finché si hanno delle storie, vanno raccontate.

Basato sull’acclamato podcast con lo stesso nome, con il presentatore Hrishikesh Hirway il regista premio Oscar Morgan Neville, ogni episodio di Song Exploder presenta alcuni dei più grandi musicisti del mondo mentre rivelano come hanno dato vita a una delle loro canzoni. La serie intreccia interviste approfondite, filmati d’archivio e registrazioni inedite mentre ogni artista scompone la propria canzone, strato dopo strato, condividendo una visione intima dell’ispirazione personale dietro la musica e i testi. Gli artisti precedenti includono Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, R.E.M. e Ty Dolla.