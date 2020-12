iPhone potrebbe avere il periscopio nel 2022

Gli iPhone di prossima generazione potrebbero avere una fotocamera posteriore con periscopio e quindi obiettivo con zoom ottico fino a 10x.

La conferma arriva da diverse fonti, tra le quali DigiTimes e TNW, dove si legge che il periscopio potrebbe arrivare già nel 2021.

Meno ottimista però l’analista della KGI Securities, Ming-Chi Kuo, secondo il quale – basandosi sulle indicazioni di sue fonti vicine alle catene di fornitura di Apple – il periscopio arriverà sugli iPhone del 2022.

A produrlo, sempre secondo l’analista Kuo, potrebbe essere l’azienda sudcoreana Semco, mentre è targato Samsung il periscopio vociferato da altre fonti.

Difficile al momento pensare che il periscopio sarà montato su iPhone 13. Una cosa però è certa: Apple rilascerà uno smartphone con obiettivo ottico nel prossimo futuro: la tecnologia – ormai affidabile – è già presente in diversi telefoni, come i top di gamma Huawei o Samsung e potrebbe fornire un buono incentivo per diversi utenti di passare al nuovo modello.

Altra importante novità per i prossimi melafonini potrebbe essere l’introduzione dello schermo pieghevole: secondo una testata cinese è già realtà e in questo momento Apple starebbe conducendo i primi test embrionali presso le fabbriche del della Foxconn.