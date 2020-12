Ducktales: il reboot è stato cancellato?

Il giornalista Drew Taylor lancia la preoccupante indiscrezione per i fan del reboot di Ducktales: la quarta stagione non si farà.

Il reboot di Ducktales del 2017 è stato sicuramente un grande successo per Disney. Partito tra lo scetticismo generale per via dell’affetto che ancora moltissimi fan nutrono per la serie originale, ha saputo rapidamente guadagnare consensi sia per la validità del prodotto stesso, sia per il cast eccezionale di doppiatori. Purtroppo però, arrivati alla terza stagione, sembra che la volontà di Disney sia quella di fermarsi.

L’indiscrezione la lancia Drew Taylor, giornalista che scrive per Colider, Vanity Fair ed altri importanti punti di riferimento dell’informazione sull’industria dell’intrattenimento, secondo cui la quarta stagione di Ducktales non si farà.

Taylor scrive su Twitter:

I love seeing the #RenewDuckTales2017 hashtag but regretfully inform you that the show is very much done and has been done for a little while now. Not sure why Disney Channel has yet to announce this, but it’s the truth. pic.twitter.com/AAyaXUorBA

— Drew Taylor (@DrewTailored) December 2, 2020