Avatar 2: la concept art mostra i paesaggi acquatici di Pandora

La concept art di Avatar 2 fornisce uno sguardo dietro le quinte dei paesaggi acquatici di Pandora nel prossimo sequel, attualmente in uscita nel 2022.

La concept art di Avatar 2 offre un primo sguardo ai paesaggi acquatici di Pandora. Il film in uscita è il tanto atteso sequel di Avatar del 2009. Il primo film è stato un enorme successo. Tuttavia, ci è voluto un po’ per realizzarne il seguito. Fortunatamente, il film ha una data di uscita a dicembre 2022, con altri tre sequel previsti fino al 2028. Il regista James Cameron torna per Avatar 2, così come i membri del cast Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. Il sequel conterrà anche altri attori, tra cui Kate Winslet, Edie Falco e Michelle Yeoh.

A questo punto, diverse foto e anteprime della concept art hanno mostrato l’aspetto di Avatar 2. Esplorerà il mondo sottomarino di Pandora. La Winslet ha in particolare battuto il record di Tom Cruise per una scena in particolare, trattenendo il respiro per ben sette minuti.

Jon Landau ha condiviso un’altra immagine del film, questa volta di Cameron che mostra ai membri del cast la concept art. Weaver, il co-protagonista Joel David Moore e altri si vedono nella foto. Dai un’occhiata qui sotto:

La concept art in questa particolare immagine, evidenzia l’attenzione del film sul mondo sottomarino di Pandora. Le opere d’arte mostrano un’enfasi sui dettagli e sulla costruzione del mondo familiare a coloro che amano il primo film. La didascalia di Landau è un’altra componente interessante del suo post. Specifica che la foto è stata scattata durante il periodo delle prove per i sequel di Avatar piuttosto che solo per Avatar 2. Questo indica che parte della concept art potrebbe essere destinata ai prossimi film.

È impossibile sapere in questo momento se Avatar 2 raggiungerà lo stesso tipo di successo dell’originale. Il sequel uscirà oltre un decennio dopo il primo film e da allora il panorama cinematografico è cambiato in modo incommensurabile. Si spera che il sequel sia un degno successore dell’amato originale.