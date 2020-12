Van Helsing: un nuovo film dal regista di Overlord in cantiere alla Universal

Può il regista di Overlord Julius Avery, fare un film di Van Helsing così bello da farci dimenticare l’uscita di Hugh Jackman del 2004?

Julius Avery ha annunciato che farà un nuovo film di Van Helsing e che è già in lavorazione alla Universal Pictures. Per dirla meglio, la Universal Pictures e il produttore James Wan hanno chiamato il regista di Overlord, Julius Avery, per dirigere il nuovo film. Questo nuovo film di Van Helsing non è l’unico film di mostri in lavorazione alla Universal. In preparazione ci sono anche un film di Wolfman con Ryan Gosling e un film di Dracula diretto da Karyn Kusama.

Julius Avery è stato ingaggiato non solo per dirigere, ma anche per riscrivere la sceneggiatura originale scritta da Eric Pearson (Godzilla vs Kong, Black Widow, Thor: Ragnarok). Nessun dettaglio specifico della trama è stato ancora rivelato e non è chiaro in che misura Avery rielaborerà la sceneggiatura di Pearson. Ciò che è chiaro, è che la Universal sta sviluppando il progetto come un horror / thriller e che questo nuovo film sarà ambientato nel mondo del protagonista Van Helsing.

È passato più di un decennio dall‘ultimo film di Van Helsing del 2004, con Hugh Jackman che interpretava il nemico mortale di Dracula. Realizzato con un budget di $ 160 milioni, il film ha ricavato solo $ 120 milioni nazionali all’epoca.

Ciò che rende l’assunzione di Avery molto intrigante è che lo studio ha detto di essere aperto a qualsiasi tipo di riprese, incluso il fatto che il film possa essere vietato ai minori, cosa che lo studio aveva cercato di evitare per anni. Dopo il successo di Invisible Man, quell’opzione è aperta e dato il curriculum di Avery, incluso il suo Overlord acclamato dalla critica, una visione molto più oscura del personaggio è una possibilità.