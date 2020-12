Super Nintendo World: prime immagini delle montagne russe di Mario Kart

Universal Studios Japan rivela che il Super Nintendo World aprirà a febbraio. Ecco le prime immagini di come saranno le montagne russe di Mario Kart.

Il tanto atteso parco a tema Super Nintendo World aprirà finalmente in Giappone il prossimo febbraio. Il parco a tema Super Mario è in lavorazione da un po ‘di tempo. Adesso, gli Universal Studios Japan hanno svelato alcuni dettagli chiave sul parco, vi mostriamo le prime immagini delle montagne russe di Mario Kart.

Quando è stato annunciato Super Nintendo World, i fan di tutto il mondo erano entusiasti. Oltre alla sede di Osaka, la Universal ha pianificato di portare il parco a tema a Orlando. Durante tutto l’anno, sono state condivise immagini e video della costruzione del parco, dando ai potenziali visitatori uno sguardo su cosa aspettarsi. Non sorprende che l’apertura del parco sia stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19.

Gli Universal Studios Japan hanno annunciato che Super Nintendo World aprirà il 4 febbraio 2021 ad Osaka, in Giappone. La rivelazione arriva con una nuova panoramica del parco, incluso uno sguardo alle montagne russe di Mario Kart. La giostra, intitolata Mario Kart: Koopa’s Challenge, si trova all’interno del castello di Bowser. Dai un’occhiata alle prime immagini qui di seguito.

Il giro di Mario Kart presenta due set di kart su due piste per la competizione. I corridori indosseranno un auricolare AR e poi inizierà il divertimento. È interessante notare che i kart sono apparentemente su rotaie. In sostanza, è un ottovolante con implementazione AR. I partecipanti potranno lanciare proiettili mentre attraversano il Regno dei Funghi. Oltre a Mario Kart, ci sarà Yoshi’s Adventure, un giro in cui i visitatori saltano su Yoshi alla ricerca di tre uova colorate per Captain Toad.

Sfortunatamente, solo la sede di Osaka aprirà a febbraio. La sede di Orlando è stata sospesa a tempo indeterminato.