Lo Hobbit: il 2 dicembre arriva la trilogia steelbook 4K Ultra HD

La versione 4K Ultra HD della trilogia de Lo Hobbit sarà disponibile da domani, 2 dicembre, è sarà divisa in sei dischi.

Mentre la versione americana delle trilogie de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli steelbook 4K Ultra HD è già arrivata, in Italia il 2 dicembre arriverà quella dedicata a Lo Hobbit al prezzo di 109,78 euro.

Questa edizione Steelbook 4K contiene al suo interno 6 Dischi 4K Ultra HD con i 3 film in versione cinematografica ed estesa: Lo Hobbit – un Viaggio Inaspettato; Lo Hobbit – La Desolazione di Smaug; Lo Hobbit – La Battaglia delle Cinque Armate.

La storia de Lo Hobbit è dedicata a Bilbo Baggins, coinvolto in un’epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs.

Il romanzo originale di Tolkien da cui furono tratti i film è stato scritto nel 1937, mentre i lungometraggi sono arrivati nelle sale cinematografiche tra il 2012 ed il 2014. La trilogia ha fatto da prequel ai film de Il Signore degli Anelli, che hanno ora una serie TV dedicata in produzione.