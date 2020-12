Enrico Bertorelli, voce di Cell in Dragon Ball, ci ha lasciati all’età di 78 anni

Enrico Bertorelli, storico attore e doppiatore torinese, ci ha lasciati all’età di 78 anni. Il doppiatore viene ricordato dal pubblico per aver doppiato il malvagio Cell nelle serie animate di culto Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.

Enrico Bertorelli ha doppiato ha prestato la sua voce a vari attori fra cui: Robert Foxwood in Squadra Med (Dott. Stowe), Jordan Clarke in Sentieri (Billy Lewis) e David Hedison in Febbre d’amore (Arthur Hendricks). Inoltre ha doppiato vari personaggi in diversi cartoni animati come Batman, La leggenda di Zorro, Tazmania, L’ispettore Gadget, One Piece, Dragon Ball Z, Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat, Hamtaro – Piccoli criceti, grandi avventure, I Cavalieri dello zodiaco, Roswell Conspiracies.

L’attore ha dato la sua interpretazione anche ad alcuni personaggi di saghe di videogiochi di successo: ha dato la voce a Warren Vidic in Assassin’s Creed, oltre al ruolo dell’Ambasciatore Udina in Mass Effect e quello di Theophile Paddington in Alone in the Dark (2008).

Oltre a doppiare è stato un brillante attore per il cinema, per il teatro e per la televisione, recitando in molti spettacoli teatrali in parecchie città d’Italia (Milano, Torino, Roma, Firenze) e in Svizzera (Lugano), in alcuni film e in diverse serie televisive, specie con Cristina D’Avena, nella trilogia dedicata alla celebre cantante, nel ruolo del padre della protagonista, Filippo.

Le nuove generazioni (e non solo) lo ricorderanno in ogni caso per la voce di Cell nella serie animate basata sulle opere di Akira Toriyama. Una perdita importante per il mondo del doppiaggio in senso lato e, nello specifico, per la nicchia di cartoni animati e videogiochi. Vi lasciamo con una clip tratta da Dragon Ball Z, in cui il doppiatore mostra il suo talento dando la voce a uno dei cattivi più conosciuti, Cell.