Thanos: la Marvel suggerisce che potrebbe essere l’ultimo Eterno

La Marvel ha rivelato un nuovo dettaglio interessante su Thanos: potrebbe essere considerato come l’ultimo Eterno.

La Marvel accenna alla connessione di Thanos con gli Eterni, rivelando che è considerato l’ultimo dell’antica razza. Anche prima di fare il suo debutto nell’MCU, la presenza di Thanos incombeva sull’universo mentre cercava di raccogliere tutte e sei le Gemme dell’Infinito per uso personale. Thanos è entrato sotto i riflettori solo in Avengers: Infinity War del 2018 e ha affrontato i più grandi eroi dell’MCU. In Avengers: Endgame invece Thanos viene eliminato, ma ciò non ha impedito ai fan di chiedersi se potesse in qualche modo riapparire nella Fase 4 dell’MCU.

Il capitolo più probabile è il prossimo film Eternals. In programma per novembre 2021 dopo diversi ritardi, Eternals introdurrà il team di esseri quasi immortali nell’MCU. Per migliaia di anni, gli Eterni sono rimasti nell’ombra mentre vegliavano sull’umanità da lontano, ma un evento catastrofico li vedrà farsi avanti. La formazione degli Eterni vanta alcuni esseri davvero potenti, come Ikaris interpretato da Richard Madden e Thena da Angelina Jolie.

Anche se non è confermato che faccia parte del film, Thanos sembra avere una notevole connessione con gli Eterni. Una mostra interattiva MCU, Avengers S.T.A.T.I.O.N., ha fatto il giro del mondo e The Direct ha potuto visitarla quando è iniziata a Toronto (prima che fosse chiusa a causa del COVID-19). Evidentemente, una sezione della mostra presenta nuove informazioni sul background del personaggio e su come si collega agli Eterni. Si dice che l’origine di Thanos sia sulla luna più grande di Saturno, Titano e che sia l’ultimo erede di una specie antica e altamente sofisticata conosciuta in tutto l’universo come Gli Eterni.

Tuttavia, ciò che è più intrigante è che Thanos è considerato l’ultimo Eterno. La Marvel non ha rivelato quale sarà l’evento che riporterà gli Eterni ma il suo Snap (e il suo capovolgimento) sembra essere una possibilità.