Star Trek 4: il film non è previsto nell’immediato futuro di Noah Hawley

Durante un’intervista per l’ultima stagione di Fargo, Noah Hawley ha affermato che il suo nuovo capitolo di Star Trek non è previsto tra i progetti del suo immediato futuro.

Sembra che il nuovo capitolo di Star Trek firmato Noah Hawley non uscirà molto presto, almeno stando alle dichiarazioni del regista, rilasciate durante un’intervista a Deadline incentrata principalmente sull’ultima stagione di Fargo.

Queste le sue parole:

Non mi pare che rientrerà nel mio futuro immediato. Penso che quando [il presidente della Paramount Pictures Emma Watts] ha fatto il suo ingresso, abbia dato un’occhiata al franchise e abbia deciso di andare in una direzione diversa. Ma sai, la vita è lunga; è vero, eravamo molto vicini alla produzione, ma in questo settore non significa molto. ‘Devi uscire dal cancello per essere in gara’ se sai cosa intendo.

In un’altra recente intervista, stavolta a Collider, Hawley aveva parlato di alcune delle sfide aziendali che derivano dalla realizzazione di un film appartenente ad un franchising come Star Trek con una pandemia in corso.

Una delle maggiori domande che chiunque deve porsi in questo momento è ‘Qual è il business dei lungometraggi?’ Certamente siamo in un momento in cui l’esperienza del cinema è inattiva, almeno per un anno o due, e l’unico modo per recuperare davvero i soldi che si investono in un film da $ 100 milioni è il botteghino, e se non puoi fare affidamento su questo, come gestisci quest’attività?

Hawley ha anche considerato di realizzare un progetto su Star Trek con un budget minore, puntando tutto sulle sue idee e tagliando le scene ad alto costo. Ma ciò comporterebbe comunque una serie di problemi, tra i quali la quasi certa esclusione di poterne fare una pellicola per il cinema.