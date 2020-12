#SaveDaredevil dilaga su Twitter mentre la Marvel ne riprende i diritti

Su Twitter dilaga #SaveDaredevil da quando i diritti della serie sono tornati alla Marvel da Netflix. Questo ha rinnovato l’interesse a riportare in vita l’eroe del piccolo schermo di Charlie Cox, Matt Murdock.

I diritti di Daredevil sono recentemente tornati alla Marvel da Netflix, facendo dilagare #SaveDaredevil su Twitter. Il supereroe noto come Matt Murdock (Charlie Cox) ha avuto una serie su Netflix per tre stagioni. È andato in onda dal 2015 al 2018 e ha sviluppato una base di fan devoti. Daredevil era un membro dei Defenders, un gruppo che includeva Iron Fist, Luke Cage e Jessica Jones, che avevano tutti una serie Netflix. Tutte queste serie sono state cancellate da Netflix all’improvviso, incluso Daredevil nel novembre 2018.

Le cancellazioni sono arrivate quando la Disney ha realizzato un servizio di streaming tutto suo, Disney+, che ospiterà i suoi prossimi spettacoli del Marvel Cinematic Universe. Dopo la cancellazione di Daredevil, molti hanno espresso la speranza che potesse tornare su Disney+. Tuttavia, a causa dell’accordo originale della Marvel con Netflix, ai personaggi di uno qualsiasi degli spettacoli di Defenders è stato vietato di apparire su un servizio di streaming non Netflix per due anni dopo la loro cancellazione. Poiché la serie di Daredevil è stata cancellata il 29 novembre 2018, adesso potrebbe essere ripresa dalla Marvel a partire da questo fine settimana.

Questa notizia ha fatto sì che #SaveDaredevil iniziasse a fare tendenza su Twitter, con l’attore dell’MCU Clark Gregg, la star di Daredevil Vincent D’Onofrio e altri che si sono uniti alla causa. Ecco qualcuno dei tweet qui sotto:

I fan che riportano l’hashtag #SaveDaredevil dimostrano che il loro impegno è per salvare la serie e il suo cast più che per i personaggi. Inoltre, la mossa potrebbe portare a una nuova serie di abbonati, potenzialmente per Disney+. Disney ha fatto di tutto per rendere il servizio di streaming adatto alle famiglie. Anche se non è quello che i fan di Daredevil vogliono sentire, lo spettacolo potrebbe non essere adatto per la piattaforma. Fortunatamente, la Disney possiede anche lo streamer Hulu. Questo potrebbe essere più adatto.