Addio a Takao Yaguchi, è morto il creatore di Sampei

Brutto risveglio per gli amanti dei manga e del fumetto in generale, che si sono ritrovati orfani di Takao Yaguchi, autore di Sampei, deceduto nei giorni scorsi.

Takao Yaguchi, il mangaka giapponese conosciuto da noi principalmente per aver creato Sampei, è deceduto nei giorni scorsi per via di complicazioni legate a un tumore al pancreas. Lo ha annunciato oggi la famiglia attraverso l’account Twitter ufficiale dell’autore. Yaguchi era malato da diversi mesi.

Lo Yokote Masuda Manga Museum ha annunciato che terrà un memoriale per celebrare e ricordare Yaguchi nei prossimi giorni. L’autore nel 2009 aveva ricevuto un premio per il contributo alla cultura regionale nel 2009, e quest’anno ha segnato il suo cinquantesimo anno di carriera come artista professionista.

Yaguchi era nato nel 1939 e come detto il suo lavoro più famoso era il manga dedicato alla pesca, Tsukirichi Sampei, pubblicato su Weekly Shonen Magazine dal 1973 al 1983, ed ha un totale di 65 volumi. In Italia è molto conosciuta anche la serie anime, Sampei – Il Ragazzino Pescatore, andata in onda negli anni ’80 e ritrasmessa con diverse repliche nel corso degli anni successivi, tanto che anche adesso non di rado viene riproposta da qualche emittente nazionale. Il manga ha anche ispirato un film live-acion nel 2009.