Vampiri: dove trovarli – la guida sui vampiri di Nicola Pesce Editore

Nicola Pesce Editore e Imaginary Travel Ltd. propongono la guida Vampiri: dove trovarli, dedicata ai popolari succhiasangue.

Dopo aver pubblicato I luoghi di Lovecraft, Nicola Pesce Editore ha deciso di proporre un nuovo volume sull’horror, questa volta dedicato ai vampiri, dal titolo Vampiri: dove trovarli. Si tratta di un libro disponibile in fumetteria e libreria dal 19 novembre.

Ecco la copertina.

Il volume è proposto da Imaginary Travel Ltd. ed Edizioni NPE. Si tratta di un libro realizzato da Michele Mingrone, Caterina Scardillo e Sara Vettori, ed è un cartonato da 272 pagine, con un formato 15×21, dal prezzo di 25 euro.

Dove vivono i vampiri? Ora potrete scoprirlo grazie a questa originale guida illustrata che vi aiuterà a programmare il vostro prossimo, tenebroso viaggio nei luoghi abitati dai più affascinanti non-morti letterari.

Un libro d’epoca, risalente (forse…) agli anni ’30, preziosamente illustrato e impaginato, che vi condurrà in un mondo di mappe, ricette e racconti di viaggio in cui la storia si intreccia col mito, senza dimenticare le indicazioni fondamentali di ogni guida: dove dormire, cosa mangiare e, soprattutto, come sopravvivere.

Dalla prima guerra mondiale all’indipendenza irlandese, dal Terrore in Francia al mistero dei Romanov, i grandi eventi della storia si mescolano all’epopea del vampiro letterario, tra fascinose succhiasangue, orribili creature millenarie e distinti gentlemen dal morso facile.

Ogni capitolo è diviso per Paesi, con all'interno la sua mappa e i luoghi principali da visitare.

Un autentico manuale, in carta ingiallita e copertina in imitlin rosso per i viaggiatori immaginari innamorati del mito del vampiro. Dove trovarli, come fare la loro conoscenza, quali sono le loro ricette preferite, quali sono i loro vizi e quali sono i Paesi dove hanno lasciato la loro scia di sangue, ma soprattutto… come salvarsi la vita e sfuggire ai loro canini!

I vampiri sono tra noi: la guida definitiva per incontrare i non morti più famosi della letteratura… a tuo rischio e pericolo!