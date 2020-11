Tom Clancy’s Jack Ryan 3: Marianne Jean-Baptiste si unisce al cast

Tom Clancy’s Jack Ryan 3 avrà un nuovo membro del cast con un ruolo centrale: parliamo di Marianne Jean-Baptiste.

In Tom Clancy’s Jack Ryan 3 ci sarà un nuovo elemento in più nel cast: stiamo parlando di Marianne Jean-Baptiste, attrice già comparsa in Blindspot e nel reboot su Robocop, che avrà un ruolo centrale nella terza stagione. Il suo ruolo sarà quello di Elizabeth Wright.

Al momento non sono ancora state stabilite date sull’inizio della produzione, che dovrebbe comunque partire nel 2021. A produrre la serie su Jack Ryan sono Andrew Form, John Krasinski, Tom Clancy, Allyson Seeger, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay, assieme ai membri di Skydance David Ellison e Dana Goldberg, e a Marcy Ross e Mace Neufeld.

Al centro della serie Tom Clancy’s Jack Ryan ci sono le vicende dello stesso Jack Ryan, un analista emergente della CIA, che per la prima volta affronta un pericoloso incarico sul campo. Le indagini mettono Jack al centro di un rischioso piano escogitato da un gruppo di sovversivi di nuova generazione che minaccia la distruzione globale.

A produrre e distribuire la serie TV c’è Amazon Prime Video, che ha lanciato Jack Ryan nel 2018, e nel 2020 ha rinnovato la serie per una terza stagione.