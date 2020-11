Taylor Swift: il documentario sul nuovo album dal 25 novembre su Disney+

Il documentario di Taylor Swift dedicato alla registrazione del suo ultimo album, Folklore, sarà disponibile dal 25 novembre su Disney+.

La Folklore: The Long Pond Studio Sessions di Taylor Swift sarà disponibile da domani, 25 novembre, su Disney+. La piattaforma streaming ha condiviso il trailer del documentario che riprende la popolare cantante mentre esegue una sessione in studio delle sue nuove canzoni dall’album Folklore.

Qui sotto il trailer.

Si tratta di un documentario che rivelerà anche ciò che è nascosto dietro le canzoni della popolare cantante. La sessione è stata registrata a settembre 2020 a New York, ed è stata la prima volta in cui Aaron Dessner, Jack Antonoff, Justin Vernon e la stessa Taylor Swift si sono ritrovati per registrare insieme.

Secondo la descrizione la Swift, assieme ad i suoi musicisti, ha realizzato un album che ha superato i confini dei generi, creando un percorso capace di far ridere e piangere. Si tratta di pezzi realizzati in versione acustica, in un’atmosfera molto intima.

Taylor Swift, classe 1989, è divenuta fin da giovanissima un punto di riferimento della cultura musicale pop internazionale. Con l’uscita di Folklore, e del primo singolo estratto, Cardigan, la Swift è diventata la prima artista nella storia a debuttare alla prima posizione in entrambe le classifiche Billboard Hot 100 e Billboard 200 durante la stessa settimana.

