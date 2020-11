Mercedes vuole presentare un SUV elettrico ad alte prestazioni, sarà l’erede della Classe R

Presto la Ford Mustang Mach-E avrà un nuovo importante sfidante, Mercedes-Benz è al lavoro su un SUV da inserire all’interno del brand EQ, quello dedicato alle elettriche ad alte prestazioni.

Il mercato le elettriche le vuole così: grosse, feroci e ad altissime prestazioni. Mercedes-Benz obbedisce: così si inizia a parlare con sempre più insistenza di un imminente SUV elettrico che, idealmente, potrebbe porsi come erede della dismessa Classe R — la serie compie tra poco 20 anni, ma negli ultimi anni di vita i numeri di vendita erano diventati insoddisfacenti.

Il nome? I più papabili sono due: Mercedes AMG GLR o AMG EQR.

I rumor non finiscono qui, perché alcune fonti danno per sicuro anche un assetto a 3 motori elettrici, per un’erogazione complessiva da 750kW (1.020 CV). Potenza che dovrebbe essere affiancata da un capiente pacco batteria da 105 kWh, garantendo quindi la coesistenza di velocità elettrizzanti e una solida autonomia.

È un progetto di cui si iniziano a vedere le prime tracce del cantiere, ma non aspettatevi nulla nell’immediato: se ne parla tra 4-5 anni, nel 2025.

Nel frattempo, questi rumor non fanno che confermare il sempre più forte interesse di Mercedes per il segmento delle elettriche ad alte performance. Il brand di Stoccarda è intenzionato a puntare sempre più forte sul subrand EQ.