Mangamo: la app per leggere i manga arriva su Android

Mangamo è ora disponibile anche su Android. L’app permette di leggere su smartphone e tablet manga grazie ad un abbonamento mensile

Mangamo è ora disponibile su Android. L’app che permette di leggere oltre 300 serie manga in lingua inglese su smartphone e tablet si trova ora anche su Google Play. Grazie ad un abbonamento di 4.99 dollari (circa 5 €), gli appassionati posso così leggere in maniera del tutto legale le loro serie preferite.

L’applicazione nata per iOS, al momento è solo in inglese e mette a disposizione degli abbonati oltre mille volumi provenienti da 15 case editrici giapponesi. Tra le serie disponibili vi sono L’Attacco dei Giganti, Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, Battle Angel Alita, Ghost in the Shell, BLAME!, Knights of Sidonia e molti altri. Inoltre con il manga Japan Sinks 2020, ispirato alla serie Netflix, Mangamo ha inaugurato le produzioni originali.

Riguardo alla disponibilità dell’app anche per Android il fondatore e CEO Buddy Marini ha dichiarato:

Mangamo è stata creata da appassionati di manga per appassionati di manga. Il nostro obiettivo è mettere in contatto i fan con gli autori e fornire un modo semplice e accessibile di leggere e scoprire i manga ovunque si voglia. Essere disponibile su Android significa portare i manga ad un pubblico di lettori ancora più ampio e incoraggiamo gli utenti a farci sapere cosa ne pensano, così da rendere l’esperienza ancora migliore.

Sito ufficiale (mangamo.com)