L’Attacco dei Giganti, la fine del manga è molto vicina

L’Attacco dei Giganti è prossimo alla conclusione. Ad affermarlo è lo stesso autore del manga Hajime Isayama, che ha dichiarato che manca solo l’1-2% ancora da raccontare.

La conclusione del manga de L’Attacco dei giganti è vicina. A darne notizia è lo stesso autore Hajime Isayama. Durante la cerimonia di inaugurazione delle statue di bronzo di Eren, Mikasa e Armin a Hita – sua città natale – infatti il mangaka ha dichiarato che rimane da raccontare solo l’1-2% prima della conclusione del manga. Una dichiarazione molto esplicita che non lascia fraintendimenti e che vede quindi la conclusione della storia di Eren e compagni ormai vicina.

In attesa di sapere la data precisa dell’uscita dell’ultimo capitolo di L’Attacco dei Giganti, vi ricordiamo che il manga verrà presto affiancato da una nuova edizione full color e che il 7 Dicembre in Giappone prenderà il via la trasmissione dell’ultima stagione dell’anime.

Edito sulle pagine di sulle pagine del mensile Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha dal 9 Settembre 2009, il manga è divenuto in breve tempo un vero e proprio fenomeno, risultando uno dei media franchise più amati e reddittizi. Protagonista della storia sono Eren Jaeger e l’Armata Ricognitiva di cui fa parte. Loro compito è proteggere l’umanaità che si è rifuggiata all’intero di alte e spesse mura dall’attacco dei giganti, grandi creature, fisicamente simili all’uomo, di altezza compresa tra i tre e i quindici metri.