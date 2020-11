L’attacco dei Giganti sarà rilanciato in una nuova edizione a colori

L’Attacco dei Giganti si sta avvicinando alla fine, e tutti gli occhi sono puntati sulla serie in vista del suo finale. E alla vigilia della sua fine, i fan hanno appreso che il manga ha in programma di rivisitare le librerie in modo molto inaspettato e colorato.

Hajime Isayama ha accuratamente portato il manga verso i suoi momenti finali con sufficiente tensione da lasciare tutti in attesa. Alla vigilia del suo atteso finale, verrà dedicata al manga una nuova edizione a colori.

Secondo un nuovo rapporto, i fan hanno appreso che L’Attacco dei Giganti sarà ristampato nella sua interezza a colori. La tiratura a colori sarà stampata su Bessatsu Shonen Magazine.

Al momento non si sa quando la Kodansha inizierà a pubblicare questa ristampa a colori, ma i fan si aspettano che inizi presto. Dopo tutto, l’interesse per la serie è molto forte al giorno d’oggi, e la Kodansha non vorrà perdere questo momento d’uscita ideale. L’ultima stagione dell’Attacco dei Giganti prevede di debuttare questo dicembre, quindi non è improbabile vedere la ristampa del manga cominciare all’inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda la tiratura originale del manga in bianco e nero, continuerà come previsto. L’attacco dei Giganti ha dato vita di recente a un nuovo capitolo, e tutti hanno gli occhi puntati su ciò che verrà dopo. Isayama ha assicurato ai fan che la sua serie è alla fine della corsa, quindi è solo una questione di tempo prima che il titolo si concluda.

E dopo aver trascorso anni con il manga, i lettori sono tanto eccitati quanto spaventati dalla fine dell’Attacco dei Giganti. L’unica domanda che rimane è se Isayama riuscirà o meno a riscattare uno dei suoi eroi prima che le nazioni di Paradis e Marley appianino le loro divergenze una volta per tutte…

La casa editrice della serie ha già realizzato una variante in Full Color edita in Italia da Star Comics con Dragon Ball. Quindi in futuro realizzerà anche quella dell’Attacco dei Giganti anche se ancora non abbiamo una data di uscita ufficiale.