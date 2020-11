Batman & Robin: George Clooney definisce “terribile” la sua performance

Durante un’intervista a GQ l’attore George Clooney ha definito terribile la sua performance in Batman & Robin.

Nel corso dell’intervista Clooney ha detto:

L’unico modo in cui puoi parlare onestamente di alcune cose è includere anche te stesso in certi argomenti. Pe esempio, quando dico che Batman & Robin è un film terribile inizio subito dicendo che io ero terribile. Perché io ero il primo responsabile di quel risultato. Ma facendo così posso anche dire ‘oltre ad aver fatto schifo io, anche tutti questi altri elementi non hanno funzionato’.