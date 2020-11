Titans 3: online le immagini di Starfire con il nuovo costume

Titans 3 metterà al centro il personaggio di Starfire, e da poco sono arrivate online le immagini del nuovo costume della supereroina.

Dopo che è stato annunciato un maggiore coinvolgimento di Starfire in Titans 3, sono arrivate online le nuove immagini della protagonista Anna Diop nei panni della supereroina, grazie alle quali si può notare il nuovo costume del personaggio, più aderente all’aspetto di Starfire nei fumetti.

Qui sotto le immagini.

In realtà solo una delle due immagini è una vera e propria foto, l’altra è un concept art realizzato da Gina DeDomenico, mentre il costume design è di Laura Jean Shannon.

Il produttore Greg Walker ha dichiarato che in questa terza stagione il personaggio di Kory, interpretata da Anna Diop, “avrà maggiore spazio, anche perché la presenza della sorella nemica, ovvero Blackfire, le farà scoprire segreti del suo passato, ed allo stesso tempo rivelerà una parte del suo destino. Abbiamo quindi un po’ di sorprese in serbo per i grandi fan di Starfire.

La terza stagione di Titans sarà importante anche perché farà esordire il personaggio di Red Hood, il Cappuccio Rosso che nei fumetti è stato introdotto dopo la morte di Jason Todd, e che riporta in vita il secondo Robin.