The Umbrella Academy 3: ecco la prima immagine della nuova stagione

Un primo assaggio di The Umbrella Academy 3 ha appena fatto capolino sul web per mano di niente poco di meno che del co-creatore stesso della serie Netflix, Steve Blackman.

Lunedì il co-creatore di The Umbrella Academy Steve Blackman ha condiviso una piccola anteprima, sotto forma di immagine, della stagione 3 della serie Netflix sul suo account Instagram, ovvero la foto del frontespizio della sceneggiatura della prossima premiere.

Il titolo dell’episodio sarà “Meet the Family”, co-scritto da Blackman e Michelle Lovretta, una colsunting producer dello show che ha anche scritto per serie tv di fantascienza come Killjoys e Lost Girl.

Il contenuto della foto potrebbe voler anticipare che assisteremo a una riunione familiare piuttosto singolare, probabilmente ancora più estrema di quelle a cui ci ha abituato la famiglia Hargreeves. Dopotutto, alla fine della seconda stagione i sei fratelli protagonisti (Luther, Five, Vanya, Allison, Klaus e Diego), di ritorno da un viaggio nel tempo, hanno trovato una versione differente del loro presente, in cui Reginald è ancora vivo (così come Ben) e ha cresciuto un gruppo di supereroi apparentemente diverso rispetto al loro.

Parliamo della Sparrow Academy, il team rivale dei nostri eroi, che ha preso il loro posto in questa nuova versione del presente e la cui presenza costituirà l’attrattiva principale della terza stagione. Questi villain sono stati introdotti nel fumetto di Gerard Way nel capitolo Hotel Oblivion e la maggior parte dell’immaginario a loro legato è ancora avvolto nel mistero. Una potenziale buonissima occasione per gli autori della serie di sperimentare e sorprendere gli spettatori.

Ora la domanda è: quando vedremo la terza stagione?

Un report di What’s on Netflix avrebbe indicato una data specifica per l’inizio delle riprese in modo tale da poter rivedere le avventure dei fratelli Hargreeves sullo schermo entro il 2022. Staremo però a vedere, questi non sono tempi per le previsioni sicure.

Qui sotto la prima immagine di The Umbrella Academy 3 direttamente dall’account twitter ufficiale di Netflix.