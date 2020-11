The Ogun: Anthony Mackie protagonista del nuovo action thriller di Netflix

Anthony Mackie sarà protagonista e produttore di The Ogun, il nuovo action thriller firmato Netflix sceneggiato dalla ex stuntman Madison Turner.

Anthony Mackie sarà il protagonista di The Ogun, il nuovo action thriller firmato Netflix sceneggiato dalla ex stuntman Madison Turner (tra i cui crediti figura anche una partecipazione a Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Nolan). Mackie sarà anche produttore del film insieme a Jason Michael Berman di Mandalay Pictures. Nessun regista è invece ancora stato assunto.

The Ogun è incentrato sul viaggio in Nigeria di un uomo di nome Xavier Rhodes e della figlia adolescente nel tentativo di trovare una cura per la rara malattia genetica che la ragazza ha ereditato da lui stesso. Quando però la giovane viene rapita, Rhodes dovrà spingersi al limite delle sue forze per addentrarsi nel mondo criminale africano e salvarla. Il tono con cui è stato pensato il progetto è stato descritto come quello frutto di un incrocio tra John Wick e l’inferno dantesco.

La pellicola segna un nuovo capitolo della relazione di Netflix con Berman e Mackie. I due hanno infatti già prodotto con il colosso dello streaming il dramma di fantascienza del 2019, Io, in cui Mackie ha recitato insieme a Margaret Qualley.

Berman ha anche prodotto da solo diversi film originali per Netflix. Tra essi ci sono il dramma Il codice del silenzio e la pellicola adattamento dell’omonima graphic novel, The Last Days of American Crime. Attualmente è invece impegnato nella produzione di Surrounded di Anthony Mandler con Letitia Wright, Jamie Bell e Michael K. Williams.

Mackie, dal canto suo, ha recentemente terminato le riprese di The Falcon and the Winter Soldier (qui un promo), lo show Marvel Studios in cui riprende il ruolo di Sam Wilson, alias Falcon. L’attore è anche protagonista di Outside the Wire, thriller fantascientifico diretto da Mikael Hafstrom.