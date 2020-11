The Falcon and the Winter Soldier: una clip dedicata alla nuova serie TV

Disney+ ha diffuso in America Latina una promo dedicata anche a The Falcon and the Winter Soldier, con nuovi estratti dalla serie.

Sebastian Stan e Anthony Mackie sono tra i protagonisti di uno spot promo dedicato a The Falcon and the Winter Soldier. La serie ancora non ha una data d’uscita, ma Disney+ per promuovere il servizio streaming nei Paesi dell’America Latina ha deciso di lanciare un promo spot in cui si vedono i due protagonisti della serie ed alcuni estratti della serie.

Ecco la promo.

Esta es la presentación de Marvel Studios que veremos en los canales de TV paga de Disney el día Martes a las 22. Anthony Mackie anticipa sobre quién merecerá tener el escudo del Capitán América @Paul_Bettany y Lizzie Olsen nos invitan a ‘Wandavision' pic.twitter.com/GNReDjREzg — MarvelFlix (@MarvelFlix) November 7, 2020

Chi raccoglierà l’eredità dello scudo di Captain America? Questa è la domanda che viene posta nella promo, ed a cui solo la serie saprà dare risposta.

Comicbook.com ha dichiarato qualche tempo fa che The Falcon and the Winter Soldier arriverà su Disney+ nel 2021. A confermarlo è stato Brandon Davis che ha mostrato gli screen dedicati alla serie Marvel su Disney+, con una segnalazione della piattaforma streaming che parla del 2021 come periodo d’uscita della serie.

Protagonisti del telefilm saranno Anthony Mackie, che vestirà i panni di Falcon, mentre Sebastian Stan interpreterà il Soldato d’Inverno. I due riprenderanno i loro ruoli dopo le vicende di Avengers: Endgame, film in cui Falcon ha raccolto lo scudo di Captain America.