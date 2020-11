Supernatural: il tributo di Jeffrey Dean Morgan alla serie

Tramite il suo profilo twitter l’attore Jeoffrey Dean Morgan ha voluto rendere omaggio a Supernatural, longeva serie del network The CW in cui ha vestito i panni di John Winchester

Giovedì 19 novembre negli USA è andato in onda l’ultimo episodio di Supernatural, longeva serie del network The CW. Tra gli attori protagonisti vi è Jeffrey Dean Morgan, che fino al 2007 ha vestito i panni di John Winchester, padre dei protagonisti Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles). In occasione della conclusione della serie, l’attore ha voluto rendere omaggio all’amata serie. Tramite il suo profilo twitter l’interprete di Negan in The Walking Dead non ha risparmiato ringraziamenti al network, al creatore della serie Erik Kripke e alla troupe:

To @cw_spn, crew, and @therealKripke, there are no words to convey how grateful, honored, and thankful we all are to be a part of the Winchesters. Big love for all things @JensenAckles and @jarpad, the two best sons a dad could ask for. Two of the best friends I could ask for. xo

