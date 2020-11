Sergio Bonelli Editore: i fumetti in uscita in libreria il 26 novembre

Il 26 novembre usciranno in libreria diversi volumi a fumetti della Sergio Bonelli Editore, tra cui due storie di Nathan Never e I racconti di Domani di Sclavi.

Per il 26 novembre di questo 2020 la Sergio Bonelli Editore ha stabilito l’uscita di diversi volumi da libreria e fumetteria, tra i quali ci saranno un fumetto speciale dedicato a Nathan Never, Milano Spara di Gianfranco Manfredi, ed il terzo volume de I Racconti di Domani di Tiziano Sclavi.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le prossime uscite.

Milano Spara. Cani Sciolti

Arriva in libreria e in fumetteria dal 26 novembre Milano Spara. Cani Sciolti di Gianfranco Manfredi, il nuovo capitolo della saga a fumetti che racconta gli anni più caldi della nostra storia recente attraverso la vita, pubblica e privata, di un gruppo di giovani.

Il volume si apre nel 1976. Assistiamo così alla tempestosa storia d’amore tra Deb e Betty, frequentiamo lo strano mondo delle palestre di karate e la malavita si insedia in via Montenapoleone. La cocaina dilaga sulla metropoli e la mala milanese tiene a battesimo i suoi nuovi “eroi”. E proprio in quell’anno, precisamente il 17 novembre 1976, la città diventa teatro di un sanguinoso conflitto a fuoco tra le forze di polizia e la banda Vallanzasca presso l’esattoria civica di piazza Vetra a Milano. Qualcuno, presente al fattaccio, rischia la pelle. E i guai sono appena iniziati…

Il volume, con soggetto e sceneggiatura di Gianfranco Manfredi, è disegnato da Sergio Gerasi, che firma anche la copertina, ed è pubblicato all’interno di Audace, l’etichetta di Sergio Bonelli Editore che raccoglie progetti con una caratterizzazione narrativa e grafica dal taglio più “adulto” rispetto alle abitudini della Casa editrice.

Nathan Never. Dopo l’apocalisse

Firmato da Michele Medda e Riccardo Secchi e con disegni di Giancarlo Olivares, arriva in libreria e fumetteria dal 26 novembre Nathan Never. Dopo l’apocalisse.

Il volume ci porta tre anni dopo la fine del conflitto che ha cambiato il destino del mondo, quando Nathan Never entra a far parte di una task force che ha il compito di investigare sui misteri legati alla morte del procuratore Sara McBain.

Ben presto l’indagine prende una piega inaspettata: qualcuno infatti sta cercando di far fuori l’unico testimone dell’accaduto. Nella seconda storia della raccolta, Nathan, incaricato di scortare Marcus Blake, accusato di aver ucciso il pirata della strada responsabile della morte del figlio, durante una lunga sosta forzata avrà tempo di riflettere su se stesso e sul rapporto con i propri cari.

L’introduzione è firmata da Luca Del Savio, la copertina da Roberto De Angelis.

La Mano Nera

Arriva in libreria e in fumetteria dal 26 novembre La Mano Nera, il racconto a fumetti di una biografia esemplare, quella del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, sullo sfondo di una New York selvaggia e spietata.

Scritta e disegnata da Onofrio Catacchio, con copertina di Aldo Di Gennaro, La Mano Nera ci porta all’alba del Ventesimo secolo, quando New York è una città in fermento. Un brulicante formicaio di ambizioni, speranze, miserie che giungono dal Vecchio Mondo, a bordo delle navi che solcano l’Atlantico. Il sovraffollato quartiere di Little Italy, in particolare, è la culla di una spietata confraternita criminale che la polizia della Grande Mela è costretta a fronteggiare.

Joe Petrosino è l’uomo giusto al posto giusto: insieme alla sua squadra – l’“Italian Branch” – sa come muoversi nei vicoli della metropoli per rispondere colpo su colpo alle trame omicide della… Mano Nera.

Nathan Never: Destinazione Luna

Dopo il successo di Nathan Never. Stazione Spaziale Internazionale, Sergio Bonelli Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana tornano a collaborare per un nuovo evento speciale, in equilibrio tra Scienza e Fantascienza.

Una storia a fumetti inedita, tutta a colori, accompagnata da un dossier a cura dell’ASI, dedicato al Lunar Gateway, al progetto Artemis e alla nuova avventura dell’Uomo sulla Luna, punto di partenza per l’esplorazione del cosmo.

L’appuntamento in libreria e in fumetteria è fissato per il 26 novembre con Nathan Never. Destinazione Luna, il volume scritto da Bepi Vigna e disegnato da Sergio Giardo.

Nel 2124, qualcuno sta tradendo la Federazione, trasmettendo preziose informazioni riservate alla Fratellanza Pretoriana di Marte. Nathan Never sbarca sulla Luna per indagare, imbattendosi in un mistero che ha origine ai giorni nostri, legato al passato di un’astronauta del ventunesimo secolo, in orbita a bordo del Lunar Gateway…

Dylan Dog – I racconti di domani. Brevi Cenni sull’Universo e su tutto il resto

il nuovo volume della serie ideata e sceneggiata da Tiziano Slavi, questa volta è disegnato da Giorgio Pontrelli, con i colori di Sergio Algozzino. Il volume sarà un cartonato di 64 pagine a colori in formato 22 x 29,7 cm.

Questa è la descrizione presente sul sito: