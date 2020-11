Rick and Morty testimonial di PS5 in un divertente spot

Gli autori di Rick and Morty hanno realizzato un divertente spot pubblicitario per PS5 con i protagonisti della folle serie animata.

Quello tra Rick and Morty e la pubblicità è un rapporto ben consolidato e divertente, tanto che gli autori amano scherzarci su definendosi dei venduti: lo abbiamo visto con la collaborazione con le patatine Pringles, ed ora in un nuovo divertente spot che vede i due protagonisti della folle serie animata di Adult Swim, come testimonial di PS5.

Lo spot è ambientato nel salotto di casa della famiglia di Morty, e mentre Rick tenta più o meno di illustrare le caratteristiche della nuova console (“È veloce, è figa, è divertente”, non esattamente un parere tecnico), si può vedere Rick sullo sfondo intendo a contare i soldi ricevuti da Sony.

“Ci hanno pagato un sacco, parlagli della velocità dell’SSD, che ci tengono molto“, o “Spostati, che vogliono la PS5 nell’inquadratura“, sono alcune delle frasi con cui Rick si rivolge a Morty nello spot, prima di terminare con la solita sequela di improperi tipica del personaggio.

Insomma, la pubblicità dura solo una trentina di secondi, ma è girata nel perfetto stile della serie animata: autoironica, con Rick che comanda Morty a bacchetta, piena di parolacce e destinata a far parlare di sé, per un prodotto che già di per sé è tra i più discussi dell’ultimo periodo

Che ne pensate? Vi è piaciuta l’idea di Sony?