Gremlins 3: Chris Columbus vorrebbe fare un nuovo film della saga

Chris Columbus ha scritto una sceneggiatura per Gremlins 3, che vorrebbe presto portare sullo schermo, una volta risolte delle beghe legali.

Mentre è in lavorazione la serie animata di Gremlins, ci sarebbe anche in cantiere l’idea di realizzare Gremlins 3, il nuovo capitolo della saga ideata da Joe Dante. A voler portare avanti il progetto sarebbe Chris Columbus, che fu l’autore della sceneggiatura del primo film.

Parlando a Collider Columbus ha espresso le sue idee sul possibile Gremlins 3, dichiarando:

Mi piacerebbe tanto farlo. Ho scritto la sceneggiatura, che quindi esiste. Stiamo lavorando su diverse questioni di diritti ora come ora, e stiamo cercando di capire quale sarebbe il momento ideale per lavorare al progetto. Vorrei realizzare il film nello stesso modo in cui abbiamo lavorato alla scena in stop-motion del primo Gremlins, e, ad ogni modo, non credo che utilizzeremmo la CGI. Voglio fare pupazzetti tangibili, non grafica al computer.

Del resto la stessa comparsa di Baby Yoda in The Mandalorian sembra aver ridato dignità agli animatronics, o comunque a presenze tangibili sul set. E, secondo Chris Columbus, anche per quanto riguarda il prossimo film sui Gremlins, l’assenza di CGI sarebbe la cosa migliore per dare vita ai piccoli mostri protagonisti.

Columbus avrebbe scritto una sceneggiatura dark per Gremlins 3, ma starebbe cercando di risolvere una questione di diritti con la Warner Bros.