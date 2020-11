Fujifilm X-T200 Vlogger Kit in offerta per il Black Friday 2020

Il Fujifilm X-T200 Vlogger Kit è un’ottima offerta per chi cerca una buona camera mirrorless con lenti intercambiabili e quindi aggiornabile in futuro, provvista di tutto quello che serve per cominciare.

Fujifilm X-T200 Vlogger Kit in offerta per il Black Friday ad un super prezzo:

Fujifilm X-T200

Lente Zoom Fujinon XC15-45mm

Rоdе VіdеоМіс Gо

Јоbу Kit GorillaPod

SDHC 16GB

Tutto a 599,00€

La lente non è eccezionale, ma va bene per un kit, con quello che vi risparmiate in questa offerta potete comprarvi una bella prime fissa e usare l’XC solo quando c’è una bella luce o in studio (o rivenderla)

Il prezzo è incredibile considerando che solitamente la X-T200 solo corpo, senza nient’altro, costa di più e qui avete anche la lente kit, il microfono Rode, il GorillaPod e pure una schedina SD per cominciare.

Non fatevela sfuggire se cercavate qualcosa del genere.