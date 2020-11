DBC 168 – Super Fantasy Brawl, Escape the Dark Sector, Ra

Cultisti! Dopo la sbornia di Tainted Grail e il mitologico racconto di Ale, si torna finalmente con i piedi per terra…AHAHA. Neanche per idea. Personaggi pazzi che si spaccano in un’arena da paura, sgozzi grotteschi in una stazione spaziale frequentata da personaggi da incubo da cui fuggire e ehm… Come dire.

Aste ambientate nell’antico Egitto? Tesserine? Token? Un tabellone che pare lo schema di un parcheggio? LA SENTITE L’ADRENALINA CHE SALE? Noi sì. Pronti, via.



Per descrivere Super Fantasy Brawl sono state usate molte definizioni: coltellate in ascensore, cuscinate coi chiodi, paintball di schiaffi. Sotto la superficie, però, non c’è solo la violenza dei colpi inferti all’avversario, ma la capacità di manovrare e controllare il flusso del gioco. Il Dottor Bolivia è qui per analizzare con voi questo titolo splendido splendente e capire con voi cosa si nasconde dentro la sua lussuosa confezione.

. Una di queste è, ad esempio, lo studio di Giacomo Leopardi. Un uomo troppo poco citato quando si parla di fantascienza orrorifica e deformi creature dello spazio che cercano di cavarvi gli occhi. La considero un’occasione persa nel dialogo letterario e nella formazione di tanti giovani italiani. Per fortuna c’è il DucaConte a colmare queste lacune. Piaceri vintage nella vita. Un buon sigaro. Un Lagavulin. Un Knizia dello scorso millennio. L’ultimo di questi tre è anche l’unico, se assunto in abbondanza, che non vi provoca un enfisema e/o il cagotto. Sperimentate anche voi l’assenza di cagotto in questo titolo di aste dai contorni leggendari e dal gameplay brillantissimo. PS Il gioco si chiama Ra.

Buon ascolto e in questo caso…ci vediamo dall’altra parte!