Deadpool 3 in sviluppo: la reazione di Rob Liefeld

Deadpool 3 si farà e anche il creatore del personaggio, Rob Liefeld, è entusiasta delle sceneggiatrici scelte

Dopo mesi e mesi di rumor sembra che alla fine Deadpool 3 si farà, dato che nei giorni scorsi è emerso che sono state trovate le sceneggiatrici del terzo capitolo della saga, che lavoreranno alla sua realizzazione a stretto contatto con Ryan Reynolds. Si tratta delle sorelle Molyneux, e proprio il co-creatore del personaggio, Rob Liefeld, ha espresso la sua soddisfazione per la scelta.

Le due sceneggiatrici hanno infatti già lavorato su serie comedy come The Great North e Bob’s Burgers, per cui hanno sicuramente esperienza con l’umorismo, e potranno dare il consueto tocco molto poco politically correct al Mercenario Chiacchierone.

Super Excited for Deadpool 3 but, consistent with what I’ve stated, still maintaining you should prepare for a bit of wait as it would be 2 years from start of filming in any perfect condition. With what we’ve all experienced could be even longer. High hopes, great movement!

— robliefeld (@robertliefeld) November 20, 2020